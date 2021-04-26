Мнение: С помощью зонта

Страшный хит, страшная Долина

Про Ларису Долину – довольно ведь смешная история. По законам поляризации ее тут стали представлять как чуть ли не образец вкуса и музыкального величия, «знаменитую певицу» – но ведь именно Долина всегда занимала в каком-то смысле уникальную нишу на российском «певческом Олимпе»: она была «певица без хитов». Все знали, что есть такая Долина, что у нее какой-то даже уникальный голос – чуть ли не 4 октавы, шептались, что она в голосовом плане «круче Пугачевой» – но при этом никто не мог назвать ни одной ее «фирменной» песни.

Дело в том, что их просто и не было. У Долиной была стандартная проблема большинства певунов на эстраде: ты можешь иметь сколь угодно хорошее музыкальное образование, хоть все 5 октав в голосе – но если ни ты, ни твой продюсер не умеют искать и находить реальные ХИТЫ для исполнения – всё бесполезно. Ты так и будешь «певица для знатоков» – которые по-снобистски станут тобой (назло всем) восхищаться… но все равно при этом тайно скучать, тебя слушая, и норовить сбежать на концерт к той же Пугачевой или даже, прости господи, Аллегровой.

Если говорить о Пугачевой – то вот у нее, во-первых, был зверский «нюх» на хиты. Но главное – она ведь их непрерывно искала: и сами хитовые песни, и потенциальных «хитмейкеров». Достаточно вспомнить историю с Паулсом – совершенно неизвестным (и, по слухам, довольно сильно пьющим) лабухом из ресторана с окраины Союза, из Риги, которого НИКТО НЕ ЗНАЛ. Пугачева Паулса нашла, отряхнула – и поверила в него. А потом, когда почуяла, что этот источник близок к исчерпанию, увлеклась вдруг рокером и стала петь его песни. Совсем уж дикий пример чутья – как Пугачева вдруг выцепила из «самотека» приходящих к ней стихов от «самодеятельных авторов» стихи некой Беллы Деметер (кто это?!), разглядела потенциал, сама написала музыку – и получился танцевальный хит «Найти меня»… круто ведь. Долина так в принципе не могла – она никогда не понимала, что НАДО петь на эстраде.

Я из-за чего вспомнил – потому что был все же у Долиной ровно один хит, неизвестно как к ней попавший – но который все ж с некоторой натяжкой можно было бы считать «всенародно известной и любимой песней» и ее «визитной карточкой». И то – она его обрела к концу 90-х, когда ей уже самой было за 40 и она вплотную подошла к возрасту «ягодки опять».

Но и хит у Долиной был – страннее некуда. Речь, естественно, о «Погоде в доме». Какой там текст, мама дорогая… По сути – это ведь песня о тяжелой взаимной ненависти в быту, о людях, которым противопоказано жить вместе, этакая мизантропическая издевка над «счастливой семейной жизнью». Я, будучи психологом, однажды вслушался в слова – и, собственно, до сих пор не могу прийти в себя. Вот просто первый куплет – он сам по себе как выстрел в висок.

«Какой прогноз у нас сегодня, милый?

С чем ты опять проснулся не в ладу?

Скажи мне правду, господи помилуй,

Какую блажь имеешь ты в виду?»

Вообще эту песню стоит слушать сразу после просмотра ролика Долиной с Валей Карнавал – чтобы еще лучше чувствовать интонации и характер песенного персонажа. Надо признать, что к этому тексту Долина, начавшая ее петь в 45 лет, чрезвычайно подходит.

Так-то – песня в первую очередь никакая не лирика. Это, я бы сказал, такая реинкарнация русского критического реализма 19 века на пороге века 21-го, Достоевский в стихах.

По первому куплету мы сразу слышим жалобу: наша исполнительница живет с каким-то жутким брюзгой. Какой ироничный, едкий – и в то же время безнадежный вопрос: «Какой прогноз у нас сегодня, МИЛЫЙ?» Это ведь жена обращается к мужу. Судя по всему – утром (раз муж только что проснулся). Женщина пытается шутить – но видно, как ее всё достало: «С чем ты ОПЯТЬ проснулся не в ладу?» То есть – все происходит уже далеко не в первый раз, а точнее – постоянно: муж изо дня в день просыпается в мерзейшем состоянии духа, что-то у него постоянно «не так»… и, раз уж жена старается как-то упредить попытку коммуникации – муж всегда первым делом обрушивает на жену свои недовольства.

Причем жена ведь чувствует, что главную причину своего мерзкого настроения супруг не называет, говорит не про то, что его на самом деле угнетает: «Скажи мне ПРАВДУ, господи помилуй…» В такого рода конструкциях у так называемых интеллигентных людей, давно и безнадежно живущих вместе, «господи помилуй» при вопросе обычно означает «как же ты меня достал!» И действительно – далее у тоже, получается, взвинченной (опять же с утра!) жены прорывается натуральное раздражение: «Какую БЛАЖЬ имеешь ты в виду?!!» «Блажь» на русском – это не просто «желание» и не просто «недовольство»; это пустое, вздорное, бессмысленное, неоправданное желание или недовольство, слово имеет явно оценочный характер.

А теперь посмотрим на ситуацию со стороны мужа. Собственно, чем жена его попрекает? Он ведь только проснулся, ничего еще даже не сказал! Что за наезд? Жена, однако, вряд ли наехала просто так; видать, склоки в этом доме по утрам происходят часто – и инициатором выступает как раз муж… Но из-за чего? Неужели действительно всякий раз нашему мужу снятся какие-то сны о неприятностях, которыми он делится с женой?

Очевидно, что такое объяснение крайне маловероятно, и все обстоит гораздо проще (и страшнее): причиной плохого настроения супруга служит не что-то внешнее – а сама спутница его жизни. Продрал глаза, увидел ЕЁ – и конец: настроение испорчено на весь день.

И самое страшное – что нам описан утренний эпизод, спросонья, когда люди все-таки как-то выспались, отдохнули, мир, по идее, должен восприниматься в максимально оптимистичных тонах… Но нет: сдерживаемое, но бешеное взаимное раздражение настолько велико, что она вырывается наружу сразу же – и у него, и у нее. До какой же степени накала оно обычно доходит к вечеру, господи помилуй?!

И вот тут, едва ты осознал весь кошмар и безысходный ужас ситуации этой пары – начинается знаменитый, любимый народом припев (который Долина старательно выпевает так, как она и обещала Вале Карнавал – с «фишечками» и «мелизмами»):

Важней всего

Погода в доме.

А все другое – суета…

Воистину – дьявольская песня! По первому куплету уже ясно всем, имеющим уши, что «погода в доме» однозначная – накануне взаимного убийства, причем, вероятно, с особой жестокостью. «Легко уладить с помощью зонта…» Да какого зонта?!! БЕЖАТЬ надо, бежать обоим, и не оглядываясь, поскольку неясно, кто сорвется первым – муж с работающей дрелью или жена с чугунной сковородкой!

А мотив припева – такой благостный… Такой распевный… При том, что композитор ведь текст наверняка читал! Что же он хотел сказать ТАКИМ припевом?! Нет, это определенно Стивен Кинг, специальная такая благостная перебивка в хорроре, чтобы зрители накануне неизбежной резни расслабились.

Я, каюсь, забыл текст дальше, мне всегда хватало первого. Но сейчас из любопытства освежил в памяти… Мамочки. Да там все еще хуже, чем я смутно помнил. Вот второй куплет.

Какой прогноз, дожди или туманно,

Не ждет ли нас нечаянно беда.

Тебя как извержение вулкана

Я предсказать не в силах никогда.

Чувствуете? «Не ждет ли нас нечаянно (!) беда». В самом вопросе – уже ответ: определенно, ждет! Напряжение разлито в воздухе. Но это вот лукавое «нечаянно»… Ох! Если женщина спрашивает – стало быть, для нее оно уже не так уж «нечаянно», не так ли? Она, стало быть, уже «чает»… или даже уже готовится?

«Тебя, как извержение вулкана»… А образ-то какой. Не очень-то дружественный, особенно когда это говорит дама 45 лет в отношении собственного вечно чем-то раздраженного мужа. Вулкан – штука опасная. Она его уже БОИТСЯ!

И тут – опять благостнейший распев припева. Лепота! «Есть я и ты…» Ага. Пока есть.

А в третьем куплете – кульминация, по сути – приговор:

Какой прогноз, покуда небо звездно,

Чего нам ждать весны или зимы.

Скажи мне все, а если будет поздно,

То виноваты будем только мы.

Отсюда мы и узнаём главное: муж допек нашу супругу окончательно, больше так длиться не может – все решится СЕГОДНЯ. Сначала – последний вопрос – «Чего нам ждать – весны или зимы». Уже из вопроса понятно, что ничего хорошего супруга уже не ждет: весна – слякоть, зима – холод… Спрашивает для проформы, для себя-то уже все решила: « а ЕСЛИ будет поздно». В смысле – признайся уже, наконец, что меня ненавидишь… хотя нафиг надо, я уже сама догадалась.

И финальный гвоздь в крышку: «То виноваты будем только мы». В ЧЕМ? Почему речь зашла о вине?! И опять, уже откровенно издевательский – над всеми – припев: «Важней всего // погода в доме…»

Мое личное ощущение: если в этом «хите» – единственном у Долиной – речь идет всего лишь о разводе – то это очень большая удача для героев. Но, боюсь, авторы имели в виду нечто другое.

Главный вопрос, который могла бы задать Валя Карнавал заслуженной преподавательнице вокала – это ведь даже не “почему ваш единственный хит ВОТ ТАКОЙ?!” У меня вопрос более практический: ЧТО задумала героиня песни сделать со своим мужем “с помощью зонта”? И что такое вообще “зонт” конкретно в этой песне? Что это за жуткое орудие?

Это главная песня русского хоррора, друзья мои. И не зря ее поет именно Долина.

Русские ужасы семейной жизни. “Все несчастливые семьи несчастливы одинаково”.