Лобков сравнил конфликт на «Дожде» с изгнанием Невзорова в 90-х

Журналист Павел Лобков сравнил конфликт на телеканале «Дождь» с отстранением осенью 1992 года Александра Невзорова от ведения телевизионной информационно-аналитической программы «600 секунд» на Ленинградском телевидении (Пятом канале).

«Расскажу одну историю. Осенью 1992 года [директор Федеральной телевизионной службы (ФТС)] Куркова Бэлла Алексеевна отстранила от эфира нелюбимого мной Сашу Невзорова. С ОМОНом опечатала студию, выгнала Сашу, и пригласила [меня] на встречу. Она сказала мне – тебя ждут потрясающие карьерные перспективы, только сейчас проведи альтернативные «600 секунд». Я отказался и был моментально уволен. Мне было 24», – написал Лобков на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в минувшую субботу Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с гендиректором «Дождя» Натальей Синдеевой. По словам журналиста, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь».