 

Мнение: Он разложился на плесень и на липовый мёд

26.04.2021, 2:54, Разное
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Пост главного коммуниста России остался неприкосновенным. Его снова занял, ни на секунду не оставляя, всё тот же бессменный лидер — Зюганов.

Ничего особенного на самом деле не происходит. Во-первых, на дворе капитализм, а потому каждый устраивает свой личный бизнес как может. КПРФ давно стала обычной корпорацией по извлечению дохода на ностальгии у части населения. И как раз Зюганов — тот человек, который и олицетворяет эту трансформацию.

Во-вторых, Зюганов чрезвычайно удобен режиму, как удобен капо в бараке Дахау для лагерной администрации. Он сам наводит в своем бараке порядок, администрация вмешивается в исключительных случаях, периодически стращая капо, что в любой момент найдет ему замену. Ну так, исключительно с целью взбодрить. Зачем менять того, кто и так неплохо справляется.

Ну, и в-третьих. Чистая психология. Бессменный фюрер окружен когортой таких же бессменных и привычных лизоблюдов. Под старость лет как-то уже совсем не хочется ничего нового, напротив — требуется ощущение неизменности и стабильности. Такое специфическое неприятие конечности собственной жизни: вроде бы если вокруг все неизменно, то неизменен и ты. Это, понятно, иллюзия, но такая приятная.

Потому все идет по плану. Пусть даже всё вокруг разложилось на плесень и липовый мёд.

Источник: Эль Мюрид



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