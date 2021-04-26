 

Оскар-2021: Аманда Сейфрид в платье цвета ковровой дорожки

26.04.2021, 2:52, Разное
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С каждой минутой гостей на красной ковровой дорожке “Оскара” появляется все больше. В их числе – 35-летняя Аманда Сейфрид в платье Armani Privé с пышной юбкой в пол и глубоким декольте. Актриса претендует сегодня на статуэтку в номинации “Лучшая актриса второго плана” за роль в картине “Манк” от стримингового сервиса Netflix.

Кстати, больше всех номинаций – десять – получила именно черно-белая драма Дэвида Финчера “Манк” с Амандой Сейфрид и Гари Олдманом в главных ролях. Это стало известно во время объявления номинантов 93-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук 15 марта.



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