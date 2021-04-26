Холли Берри и ее возлюбленный Ван Хант впервые вместе вышли в свет

Первые романтичные пары на красной ковровой дорожке “Оскара”! И сразу же дебют в лице 54-летней актрисы и “Женщины-кошки” Холли Берри и ее бойфренда, 51-летнего певца и композитора Вана Ханта. Сегодня влюбленные впервые вместе вышли в свет: он – в вельветовом костюме, она – в розовом платье-бюстье и с новой прической. Прямо перед церемонией актриса отрезала асимметричное каре с челкой.

Напомним, своего нового бойфренда актриса показывала подписчикам букально по частям. В конце июля прошлого года Холли опубликовала на своей странице снимок двух пар ног – своих и таинственного незнакомца, предположительно, ее бойфренда. В августе в соцсети актрисы появилась аналогичная фотография, только теперь ноги были запечатлены на фоне окна, в котором виднелся рассвет. А уже в августе Холли решила раскрыть интригу и раскрыла личность своего любимого. Первые совместные фотографии она опубликовала три недели назад.