Мнение: “За Колей приедут”

Участники заговора против Лукашенко (Федута, Зенкович и Костусев) признали свою вину в организации заговора с целью захвата власти.

В качестве одного из кураторов заговора указывают советника Байдена Майкла Карпентера.

Карпентер – старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете. Был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у вице-президента Джо Байдена, а также директором по России в Совете по нац.безопасности. Работает нерезидентом в "Атлантическом Совете", а также в фонде Джеймстауновского Университета. Кадровый сотрудник Госдепа США.

Подробности обещают представить на этой неделе. Вот такое алаверды Байдену известно за что.

Также показан фрагмент перепалки Лукашенко с Тихановским, где Тихановский угрожал Лукашенко, что "за Колей приедут".

Очевидно, что эту историю спецслужбы будут доить досуха, уж больно нажористо получилось.

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