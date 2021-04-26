 

“Нафтогаз” объявил свой годовой тариф на газ для населения Украины и назвал его самым выгодным

26.04.2021, 2:44, Новости дня
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“Нафтогаз України” с 1 мая 2021 года автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план “Фиксированный”. […] Следовательно, цена на голубое топливо от ГК “Нафтогаз України”, которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн за 1 м³ с НДС, без стоимости распределения (доставки)”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазі” подчеркнули, что тариф “не предусматривает никаких предоплат”.

“Как и раньше, клиенты должны оплатить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца. Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий”, – объяснили в госкомпании.

Контекст:В апреле тариф “Нафтогазу” на газ для населения составлял 6,86 грн за 1 м³.
2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.
5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.
7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. Поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.
На 25 апреля 16 газоснабжающих компаний Украины установили годовой тариф на газ для населения на уровне 7,99 грн за 1 м³. Еще в шести газсбытах стоимость 1 м³ газа варьируется от 10,2 до 13,5 грн.
Украинцы могут сами выбирать поставщика газа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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