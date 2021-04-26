 

Назван неожиданный фактор преждевременной смерти

26.04.2021, 2:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые выявили взаимосвязь между уровнем омега-3 в организме и риском преждевременной смерти, отметив, что пациенты с нехваткой этих кислот чаще умирали от рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Американские исследователи сообщили, что согласно результатам метаанализа, в который включили информацию по 42 тыс. жителей разных стран, люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13% меньший риск преждевременной смерти, в отличие от тех, у кого уровень этих микроэлементов в крови был ниже. При прочих равных пациенты с нехваткой этих кислот чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, передает РИА «Новости».

Работа исследователей подтвердила, что омега-3, содержащиеся в морской рыбе и морепродуктах, могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и, таким образом, замедлять процесс старения, подчеркнули авторы статьи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал переболевшим коронавирусом употреблять в пищу морскую рыбу, богатую омега-3.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Американское движение QAnon набирает силу во Франции и беспокоит правительство

15.12 / Госдума одобрила поправку о запрете снижения МРОТ

03.01 / Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

10.03 / Корниенко о причинах отсутствия окончательных результатов всеукраинского опроса Зеленского: Это какая-то странная история

11.02 / Скончался владелец журнала Hustler Ларри Флинт

17.09 / Посольство РФ запросило консульский доступ к Навальному – СМИ

01.07 / Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ

20.04 / УЕФА отказался отменять систему финансового fair play

21.07 / В центре Луцка отключили электричество

08.09 / Суд отклонил апелляцию Моралеса, оспаривающую запрет баллотироваться в парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика