Назван неожиданный фактор преждевременной смерти

Ученые выявили взаимосвязь между уровнем омега-3 в организме и риском преждевременной смерти, отметив, что пациенты с нехваткой этих кислот чаще умирали от рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Американские исследователи сообщили, что согласно результатам метаанализа, в который включили информацию по 42 тыс. жителей разных стран, люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13% меньший риск преждевременной смерти, в отличие от тех, у кого уровень этих микроэлементов в крови был ниже. При прочих равных пациенты с нехваткой этих кислот чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин, передает РИА «Новости».

Работа исследователей подтвердила, что омега-3, содержащиеся в морской рыбе и морепродуктах, могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и, таким образом, замедлять процесс старения, подчеркнули авторы статьи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал переболевшим коронавирусом употреблять в пищу морскую рыбу, богатую омега-3.