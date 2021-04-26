Оскар-2021: беременная Эмиральд Феннел на красной дорожке премии

Несколько минут назад началась 93-я церемония вручения премии “Оскар”. В этом году премия претерпела множество изменений: в первую очередь, организаторы отложили ее на два месяца из-за пандемии коронавируса – поначалу она должна была состояться 28 февраля. Пандемия стала причиной и перемен в формате – в этот раз она пройдет одновременно в нескольких локациях: в кинотеатре The Dolby Theater и на железнодорожном вокзале Union Station в Лос-Анджелесе, а также в кинотеатре BFI Southbank в Великобритании, в студии телеканала Canal+ во Франции.

На красной дорожке уже начали появляться первые гости, в их числе 35-летняя британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел. Она представит на “Оскаре-2021” свой фильм “Девушка, подающая надежды”, который претендует на победу в пяти номинациях, в том числе в категориях “Лучший режиссер” и “Лучший оригинальный сценарий”. Сейчас девушка находится на последних сроках беременности и, кстати, работала над фильмом она уже в положении.