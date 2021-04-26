Названы сроки проведения встречи Путина и Байдена

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26.04.2021, 1:17, Новости дня
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Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом информирует РИА «Новости». При этом Ушаков отказался уточнять, о каких именно датах идет речь.

Также он рассказал, что подготовка к встрече еще не началась, но сигнал от США получен и будет рассмотрен, решение будут принимать в зависимости от многих факторов.

«Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», – сказал Ушаков. Он уточнил, что со стороны США есть сигналы о реальном желании провести личную встречу двух лидеров.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США.

При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на РФ и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.



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