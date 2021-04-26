 

Московская секс-блогер прокляла урожай питерских дачников

26.04.2021, 1:17, Новости дня
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Московская секс-блогерша Арина Холина пожелала питерским дачникам вырастить кислые и кривые помидоры из-за «инопланетного марганцовочного сияния» в окнах выращивающих на подоконниках рассаду горожан.

«Питер. Улица. Рассада. Марганцовка. Какого черта они не зашторивают окна?! Почему мир должен терпеть это насилие? Да будут прокляты ваши пакеты из-под молока, пусть ваши помидоры вырастут кислыми и кривыми», – написала Холина на своей странице в соцсети Facebook.

«Вот эти люди с их брюквой, которую они выращивают на подоконниках, они знают, что все их ненавидят? Они героически и даже слегка презрительно терпят это? Когда они возвращаются домой и заглядывают в окна (чтобы подмигнуть своим рассадам), у них на сердце теплеет при виде этого инопланетного марганцовочного сияния?» – возмутилась Холина.

«У нас такие есть в доме напротив. Четыре окна! Два балкона! Во вселенной Помидоро Центавра что-то изменилось, клингоны закинули новую технологию – и теперь сияние не агрессивно-лиловое, а истошно-белое. Если вы воображали когда-нибудь планету, целиком покрытую снегом, над которой сияют три солнца – то это тот самый выкалывающий глаза белый свет, да. В ночи эти окна озаряют собой весь мир. Луна? Хахаха, у нас есть окна с помидорами. У соседей окна теплятся уютным желтым, но эти помидорщики убивают все теплое и ламповое», – считает Холина.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в комментарии газете ВЗГЛЯД заметила, что владельцам дач необходимо начать работу на участках уже с первых чисел мая – не только привести территорию в порядок и собрать теплицы, но и высадить холодостойкие культуры. В свою очередь агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов предсказал дачникам и садоводам в этом году хороший урожай, поскольку в почве накопилось достаточно много влаги из-за снежной зимы.



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