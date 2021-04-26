 

Мнение: Шедевр

26.04.2021, 1:14, Разное
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Режиссер Алексей Федорченко фуфло не снимает. Каждый его фильм – это событие. А фильм «Последняя «Милая Болгария» и вовсе получился шедевром.

Посмотрел вчера в «Октябре», где проходит ММКФ.

Пересказывать фильм «Последняя «Милая Болгария» нет смысла, фильм надо смотреть…

На снимке: Алексей Федорченко во время съемок фильма «Последняя "Милая Болгария"», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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