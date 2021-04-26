Мнение: Шедевр

Режиссер Алексей Федорченко фуфло не снимает. Каждый его фильм – это событие. А фильм «Последняя «Милая Болгария» и вовсе получился шедевром.

Посмотрел вчера в «Октябре», где проходит ММКФ.

Пересказывать фильм «Последняя «Милая Болгария» нет смысла, фильм надо смотреть…

На снимке: Алексей Федорченко во время съемок фильма «Последняя "Милая Болгария"», фотография отсюда

—