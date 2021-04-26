 

Фигурант дела о хищениях в оборонке Гладковский-младший вернулся в Украину – СМИ

26.04.2021, 0:58, Новости дня
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По словам источников, Гладковский прибыл в страну рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту “Борисполь” его остановили пограничники на пять – семь минут, но в дальнейшем отпустили.

Источник отметил, что вместе с ним летел и Олег Гладковский.

Контекст:22 апреля Игоря Гладковского объявили в розыск. По данным следствия, он вместе с еще рядом лиц в 2015–2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна “Укроборонпром” с использованием ООО “Оптимумспецдеталь” и других предприятий. По этой схеме Гладковский-младший получал около 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Только по одному договору он мог получить 950 тыс. грн.
В рамках расследования установлено, что за время действия схемы госконцерну “Укроборонпром” поставили товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн.
Подозрение Гладковскому-младшему вручили 21 декабря прошлого года. А уже 28 декабря расследование в отношении него завершили.
Скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы в 2019 году стал причиной отставки Олега Гладковского и увольнения ряда руководителей предприятий концерна “Укроборонпром”.
17 октября 2019 года Гладковского-старшего в аэропорту Борисполь задержали детективы НАБУ при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. 21 октября семья внесла за Гладковского залог, он покинул СИЗО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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