Чубаров связал водоснабжение Крыма и будущее крымских татар на оккупированном полуострове

“Куницын выступил с позиции необходимости восстановления водоснабжения во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Если убрать все формальные оговорки и стоны (“ну там же живут 2,5 млн наших людей”), которые сопровождали спич Куницына, то в сухом остатке его позицию можно выразить в таком виде (смысловая цитата): “Они (россияне) предлагали: мы все берем в аренду, отремонтируем, восстановим все насосные [станции], будем покупать воду по мировым ценам, прибыль делить пополам. Разве это не джокер? …Я считаю, пусть [президент РФ Владимир] Путин попросит, а потом украинское правительство посмотрит”, – сказал Чубаров.

Он подчеркнул, что слова советника Ермака противоречат решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введенному в действие президентом Владимиром Зеленским.

“Меня лично возмутило […] сознательное игнорирование Куницыным прямой взаимосвязи между стабильным водоснабжением оккупированного Крыма днепровской водой и масштабам искусственного замещения РФ демографического и этнического состава населения Крыма. Проще говоря, чем больше воды, которая поставлялась из Днепра, – тем интенсивнее будет строиться многоэтажное жилье для переселения в Крым сотен тысяч новых колонистов из России, чтобы совсем уж “раздавить” коренной крымскотатарский народ на собственной же земле, создавать более комфортные условия для военных городков и гарнизонов, обеспечивать бесперебойное функционирование систем современного оружия”, – объяснил глава Меджлиса.

Он считает, что “сама идея о поставках воды в оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу без предварительного обсуждения сроков и порядка его деоккупации является ничем иным, как отказом от суверенитета Украины над полуостровом”.

“Возможно, есть другие, кто воспользовался Сергеем Куницыным, чтобы еще раз протестировать на бдительность крымских татар и украинцев?”, – задался вопросом Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3816357045126088

Также он опубликовал решение СНБО от 11 марта 2021 года, в котором описана стратегия деоккупации Крыма и где сказано следующее: “Украина обеспечивает создание условий для организации водоснабжения Крымского полуострова после освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины”.

Контекст:Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут Чубаров и экс-вице-премьер АРК Андрей Сенченко.

18 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Россия собирается добывать воду для Крыма из скважин на дне Азовского моря. Кроме того, в Крыму строят водоводы и бурят артезианские скважины. Если все эти мероприятия не дадут необходимого объема воды, будут построены опреснительные станции.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

В апреле вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что российские власти даже силовым способом не добьются того, чтобы Украина возобновила водоснабжение оккупированного Крыма.

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