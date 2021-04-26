ВМС Индонезии обнаружили пропавшую подлодку

Пропавшая несколько дней назад подлодка Nanggala 402 была обнаружена ВМС Индонезии, все 53 члена экипажа погибли, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на военных.

«Обломки пропавшей индонезийской подлодки были обнаружены на дне моря рядом с островом Бали в воскресенье, все 53 члена экипажа мертвы», – цитирует начальника главного штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно и командующего ВС страны Хади Чахъянто РИА «Новости».

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о том, что статус подлодки был заменен с «потерявшей связь» на «затонувшую». Он выразил соболезнования семьям членов экипажа.

Начальник штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно заявил, что близ острова Бали, где пропала подлодка ВМС Индонезии, были обнаружены ее обломки, а также личные вещи экипажа. Предположительно, судно затонуло на глубине 600-700 метров.

Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находились по меньшей мере 53 человека.

Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженными силами страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров.

Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок.