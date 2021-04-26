В Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией

Евросоюз должен поспособствовать скорейшему разрешению конфликта на юго-востоке Украины ради сближения с Россией, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Я воспринимаю Россию как страну, которая в значительной своей части живет в рамках европейских ценностей и европейской культуры. Я считаю, что мы не должны позволить разделить нас. Европейский союз и РФ – это два партнера, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга. Мы должны заниматься тем, что нас объединяет. Те конфликты, которые есть на востоке Украины и в других местах, мы должны выявлять и разрешать… Давайте уже покончим с темой Украины, поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», – передает слова Кречмера RT.

Ранее президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.