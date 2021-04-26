 

ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

26.04.2021, 0:54, Новости дня
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены.

Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров.



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