«Миллион призов»

Собянин пообещал пожилым москвичам, сделавшим прививку от COVID-19, промокоды на 1000 рублей в аптеках.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте программы стимулирования вакцинации пожилых людей: теперь каждый москвич старше 60 лет, сделавший прививку, получит приз. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге.

«Жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», — написал он.

Потратить баллы вакцинированные москвичи смогут в аптеках, кафе и магазинах. Те, кто сделал прививку до старта программы, также смогут в ней поучаствовать: для этого надо зарегистрироваться на сайте. Собянин считает, что такая акция поможет «поддержать пожилых людей».

Деньги на призы столичный градоначальник попросил у бизнеса. Сегодня необходимая сумма была собрана.

В Москве четвертый день подряд выявляют более 2,5 тысячи заразившихся коронавирусом. Сегодня в РФ зафиксировали еще 8 780 случаев COVID-19. С начала пандемии число заболевших по всей стране превысило 4,7 миллиона.

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