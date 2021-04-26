Клиентами центра суррогатного материнства в РФ назвали известных россиян, в их числе – Володин и Киркоров

“Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как народный артист России, доверенное лицо [президента РФ Владимира] Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и еще сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе “мать”, – сказал Мельников.

По его словам, так же оформил своего генетического ребенка Володин, изучивший “юридический, организационный опыт” центра суррогатного материнства.

“Володин в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении”, – утверждает экс-гендиректор центра.

News.ru отмечает, что Мельников фигурирует в уголовном деле, возбужденном в январе 2020 года после обнаружения в подмосковном городе Одинцово тела младенца, рожденного суррогатной матерью в декабре 2019 года. Также там находились еще три ребенка от суррогатных матерей – они были под присмотром няни.

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