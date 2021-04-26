 

Клиентами центра суррогатного материнства в РФ назвали известных россиян, в их числе – Володин и Киркоров

26.04.2021, 0:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей, как народный артист России, доверенное лицо [президента РФ Владимира] Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и еще сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе “мать”, – сказал Мельников.

По его словам, так же оформил своего генетического ребенка Володин, изучивший “юридический, организационный опыт” центра суррогатного материнства.

“Володин в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении”, – утверждает экс-гендиректор центра.

News.ru отмечает, что Мельников фигурирует в уголовном деле, возбужденном в январе 2020 года после обнаружения в подмосковном городе Одинцово тела младенца, рожденного суррогатной матерью в декабре 2019 года. Также там находились еще три ребенка от суррогатных матерей – они были под присмотром няни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Шмыгаль заявил, что в госбюджете на 2021 год хватит денег для пациентов с COVID-19. В Нацслужбе здоровья заявляли, что средств недостаточно

17.07 / Мишустин прибыл в Минск

25.12 / WSJ – «чрезмерные расходы» — администрация Байдена подумывает сэкономить на ядерном арсенале США

20.09 / На Донбассе в результате обстрела боевиками ранение получил украинский военный – штаб ООС

12.03 / МИД КНР потребовал от Киева учитывать интересы Пекина в ситуации с «Мотор Сич»

06.03 / Во Львове развернут два временных госпиталя для пациентов с COVID-19

17.01 / За сутки в Украине почти 6 тыс. новых случаев COVID-19

12.03 / Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

31.01 / Авиакомпания Lumiwings запустит два маршрута из Италии в Украину

08.12 / Россия создаст свою орбитальную космическую станцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика