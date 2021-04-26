 

В РФ проверят все учебники истории после критики Путина. Он заявил, что в них написано “как будто не про нас”

26.04.2021, 0:06, Новости дня
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21 апреля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию раскритиковал школьные учебники.

“До сих пор открывают некоторые учебники школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Все, что угодно там написано. И о втором фронте… Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое, просто удивительно”, – заявил он.

“Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников”, – отреагировал на слова Путина Кравцов.

Контекст:Речь Путина во время послания к Федеральному собранию длилась более часа, он ни разу не заговорил о концентрации войск РФ у границы с Украиной и эскалации на Донбассе, но назвал Революцию достоинства “госпереворотом” и упомянул беглого экс-президента Виктора Януковича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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