В милитаризированном Россией Азовском море есть десантно опасные для Украины места – Марчук

“Азовское море и Керченский пролив по договору 2003 года – совместные воды двух стран. То есть в полном объеме международное морское право там не действует. Поэтому пограничные катера ФСБ [РФ] хозяйствуют в Азовском море. [… Азовское море полностью милитаризировано Россией. Даже на той части побережья Азовского моря, которая осталась подконтрольна нам, около семи десантно опасных мест”, – сказал он.

Марчук объяснил, что эта угроза “связана с мелью”.

Переброску в Азовское и Черное моря российских кораблей Каспийского и Балтийского флотов экс-министр обороны Украины считает угрозами и демонстрацией силы.

“Если вы посмотрите на карте, какие регионы они закрыли до октября, то это практически половина Черного моря. Если британские корабли зайдут в Черное море, то в настоящее время Россия точно не рискнет начинать боевую операцию против Украины. Потому что Великобритания – это НАТО, дальше смотрим: Турция – НАТО, Болгария – НАТО, Румыния – НАТО”, – отметил Марчук.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

В 2021 году Великобритания говорила о планах отправить в мае два военных корабля Королевского флота в Черное море, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.

15 апреля стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

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