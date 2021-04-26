Названы желающие присоединиться к РФ украинские города

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26.04.2021, 0:02, Новости дня
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Присоединиться к РФ хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, сообщил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.

«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор».

По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт.

Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины

Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может.

По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.



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