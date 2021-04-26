Нидерланды запретили полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса

Министерство инфраструктуры и управления водными ресурсами Нидерландов сообщило о введении с 26 апреля запрета на полеты из Индии из-за нового штамма коронавируса.

«С понедельника, 26 апреля, с 18.00 начнет действовать запрет на полеты пассажиров из Индии», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что запрет будет действовать до 1 мая, при этом он не распространяется на медицинский персонал и грузы. Решение было принято для предотвращения распространения нового индийского штамма коронавируса.

В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, так же известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу РФ предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.