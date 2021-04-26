Ирина Евтеева – на крыльях «Ники»

26.04.2021, 12:19, Рекомендуем

Теги: Кино, Культура

Вечером 4 мая рыбинский киноклуб «Современник» проведет двойную премьеру.

25 апреля, прошла церемония вручения премии Российской киноакадемии «Ника». В номинации «Лучший анимационный фильм» победила полнометражная картина Ирины Евтеевой «Мелодия струнного дерева». Одним из первых ее поздравил Иван Спиридонов, делегат киноклуба «Современник» на 43 Московском МКФ. На предыдущем 42 ММКФ, будучи членом жюри Федерации киноклубов, он признал ее работу лучшим фильмом конкурса и пригласил автора-режиссера-художника (она едина во всех лицах) в наш рыбинский киноклуб.

Эта творческая встреча состоится через несколько дней, 4 мая, в 18 часов в Общественно-культурном центре. Члены клуба присоединяются к поздравлениям, и с радостным нетерпением ждут Ирину Всеволодовну – уже на крыльях Богини Победы! – в гости к рыбинским друзьям кино.

Любителей киноискусства впервые примет обновленный большой зал ОКЦ, оснащённый профессиональной цифровой аппаратурой. Здесь самобытный режиссер из Санкт-Петербурга Ирина Евтеева представит новый, совершенно необычный фильм. Она работает в уникальной технике свето-живописной фильмописи на стекле, преобразующей игровое кино в особую анимацию.

Известный режиссёр, художник-аниматор, теоретик и практик кино, кандидат искусствоведения, профессор кафедры кино-фото-видеоискусств СПбГИК, Ирина Всеволодовна работает на базе киностудии «Ленфильм» с 1989 года. Она сняла более десятка фильмов, отмеченных высокими наградами кинофорумов России и мира.

– Ирина сегодня – первый и единственный тотальный художественный Автор. Масштабы её созидательной работы не ограничены ничем, а её творческая Воля уникальна своей деликатностью и силой одновременно, – говорит о ней Александр Сокуров.

На 37 ММКФ она получила Специальный приз жюри «За поэзию в кино». И в своей новой работе продолжает традиции советского поэтического кино.

Фильм «Мелодия струнного дерева» был представлен в конкурсной программе 42 ММКФ и входит в число номинирован на премию «Ника». Его герои Меднум и Лейли – Ромео и Джульетта Востока. Образы их воплотил в своей поэме Велимир Хлебников. Их счастью и горю посвящено первое действие фильма. Решённое в эстетике восточной живописной традиции, оно напомнит зрителям картины Сергея Параджанова.

Вторая часть фильма показывает нам странствия Поэта и его Ка (в египетской мифологии – жизненная сила в облике человека) во времени-пространстве и вне их. Там происходит и встреча Ка с Лейли. Поэт вместе со своим Ка проходит сквозь тьму «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, поля сражений Первой мировой войны… Перед просмотром можно будет ознакомиться со своего рода либретто фильма, передающим краткое содержание и призванным помочь зрителю проникнуть в пространство картины и замысел автора.

Украшает фильм и прекрасная музыка Андрея Сигле, выступившего также продюсером проекта. «Меня всегда привлекало творчество Велимира Хлебникова и его эпоха. Он – основоположник русского футуризма. Его произведениями зачитывался Даниил Хармс, а Владимир Маяковский называл его своим учителем. Фантасмагорический мир героев Хлебникова абсолютно точно отображает внутренний поиск самого автора.

– «Мелодия струнного дерева» – смесь эпох, стран, реальностей, – говорит композитор.

Думаю, фильм будет по-настоящему интересен всем, кто любит и понимает поэзию и живопись.

Иван Спиридонов