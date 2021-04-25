Приговорённая быть хорошей – Личное мнение

Ани Лорак пришла на программу к Борису Корчевникову и разоткровенничалась так, что даже мне стало жалко Верунчика Брежневу.



Фото: Соцсети

Предметом откровений стал законный супруг Верочки и её трудное счастье — продюсер Константин Меладзе.

Чтобы вы понимали, о чём я, процитирую Лорак:

Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: «Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама». Потом он просто оборвал все трубки телефона и запретил всем знакомым со мной общаться…

Я не хочу говорить об условиях, которые поставил мне Меладзе. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы «на что ты готов пойти ради популярности, известности». Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет.

Вот не случайно меня не раздражает эта миловидная толстушка. Простая, искренняя, добродушная баба, которая даже о домогательствах говорит деликатно: не закапывая того, кто испытывал к ней так называемую симпатию и ставил — я могу только догадываться какие — условия.

Об условиях и поговорим.

Ани Лорак на них не согласилась, а были и те, кто согласился, так ведь получается?



Фото: Соцсети

Слушая откровения Лорак, я вспомнила о рассказе Анечки Седоковой про её секс втроём:

Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры».





Фото: Соцсети

Седокова призналась, что участвовала в групповом сексе, когда работала в ВИА Гре, бессменным продюсером которой является Константин Меладзе. Работала Анечка в одном составе с Верунчиком.

Верю ли я Анечке Седоковой? Да, верю. Верю ли Ани Лорак? И ей я тоже верю.

И как следствие моей веры словам и одной, и другой Ани, у меня возникает вполне логичный вопрос: через что пришлось пройти Вере Брежневой, чтобы Костя, в конце концов, на ней женился?

Тем более, что, когда задорный, полуголый Верунчик тряс силиконом в составе ВИА Гры, Костик был женат, причём на женщине — гораздо более, на мой взгляд, красивой, чем Брежнева.



Фото: Соцсети

Много лет подряд, год за годом Верочка старательно выстраивает имидж «светлого человечка». Заметили?

Наблюдая за людьми и неплохо в них разбираясь, я пришла к выводу: те, кто прошли через унижения, поступались и совестью, и гордостью, — вот им принципиально важно быть хорошими в глазах других.

Униженные и оскорблённые боятся быть жёсткими, потому нутром чуют: жёсткость им общество не простит, закидает камнями.

Жёсткость — привилегия чистых.

Нам её не только прощают, но в нашем исполнении её любят. А вот когда жестить начинает очередная девка из публичного дома 2, замазавшаяся в оральном сексе под камерами, или кобыла из состава «Поющих трусов», общество немедленно ставит такую на место.

Что это за место, надеюсь, объяснять не нужно?

Смотрю я на Верунчика, и её маска «светлого человечка» меня обмануть не может. В моих глазах Вера — озлобленная внутренне, но не имеющая права на выражение этой злости женщина.



Фото: Соцсети

Приговорённая быть хорошей.

А как вы относитесь к Вере Брежневой? Нравится? Нет? Почему?

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