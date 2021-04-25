Я/Мы «Медуза»

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Какие правила должно будет соблюдать издание после внесения в реестр СМИ-иноагентов.

В пятницу Минюст РФ внес «Медузу» (если точнее, компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии) в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. В реестре СМИ-иноагентов на данный момент находятся 14 изданий и пять физических лиц. Корреспондент «Новой» разобралась, какие требования придется выполнить «Медузе» и как их пытаются соблюдать СМИ, которые находятся в реестре уже не первый год.

Логотип издания «Медуза»

О внесении «Медузы» в список иноагентов стало известно из изменений на сайте Минюста. Как сообщила издатель «Медузы» Галина Тимченко «Новой газете», Минюст никак не уведомлял о включении издания в реестр. Сейчас редакция «Медузы» планирует обжаловать это решение.

— Я не могу сказать, что мы не рассматривали такой вариант. Мы рассматривали его, но гипотетически. И строили такие планы, что на следующей неделе у нас будет стратсессия, и там подумаем, что будет, если… Так что не успели, — рассказала Тимченко.

В интервью The Bell она добавила, что сейчас медиа будет «пытаться выжить» в новых условиях, при этом предположить причины внесения издания в реестр иноагентов Тимченко не смогла. Днем «Открытые медиа» сообщали, ссылаясь на источник в администрации президента, что «Медузу» внесли в черный список якобы в ответ на действия властей Латвии, где она зарегистрирована (в конце марта Латвия объявила о блокировке на своей территории русскоязычного портала RT, а в прошлом году запретила вещание RT, RT TV и других каналов холдинга МИА «Россия сегодня»). Однако в Министерстве иностранных дел РФ эту информацию опровергли. При этом Мария Захарова посчитала несопоставимым внесение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов и ограничение вещания телеканалов RT в Балтии.

— Тут и сравнения никакого нет. Нельзя сравнить то, что происходит с нашими СМИ за рубежом, вообще с чем-нибудь. Давление на них беспрецедентное, и условия, которые им выдвигаются, беспрецедентные, — добавила Захарова.

В Минюсте «Новой» сообщили, что для включения в реестр СМИ-иноагентов достаточно выполнения трех критериев: регистрация издателя в иностранной юрисдикции, получение финансирования из-за рубежа и распространение информации в РФ (то есть в интернете на русском языке). Такой критерий, как занятие политической деятельностью, к СМИ-иноагентам не применяется вовсе.

Вместе с «Медузой» сегодня в реестре иноагентов оказалось «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ). Его главный редактор Дмитрий Вербицкий назвал внесение издания в реестр ошибкой, которую ПАСМИ будет оспаривать.

— Мы однозначно не финансируемся из-за рубежа. Сейчас сами изучаем бухгалтерию. Во-первых, проблемы могли возникнуть с пожертвованиями; во-вторых, мог быть заключен договор с представителем СНГ или дальнего зарубежья. В любом случае это было что-то разовое и незначительное, — рассказал Вербицкий.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков и генеральный директор Галина Тимченко. Фото: jrnlst.ru

По закону, попасть в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, не очень сложно: для этого достаточно публиковать информацию для широкого круга лиц и иметь любое иностранное финансирование. Оспорить решение при этом значительно труднее: как считает директор Центра защиты прав СМИ (также признан в РФ иностранным агентом) Галина Арапова, в судебных делах, связанных с иностранными агентами, на уровне РФ почти нереально добиться отмены решения о внесении в данный реестр. Об этом говорит и практика в отношении НКО, выполняющих функции иностранных агентов. По словам Араповой, все дела по поводу обжалования статуса НКО были проиграны. При этом закон накладывает на «иностранных агентов» ряд трудновыполнимых требований.

— Для «Медузы» это означает, что издание должно в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо в России. Это лицо впоследствии будет внесено в тот же реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, редакция должна будет направлять отчеты в Минюст о своей деятельности (о всех доходах и целях расходования средств).

Что самое проблематичное для СМИ — теперь на каждом элементе контента надо будет ставить пометку в 24 слова, — говорит Галина Арапова.

Отсутствие маркировки, как и нарушение других требований закона об «иностранных агентах», может стать основанием для серьезных штрафов. Так уже случилось с внесенной в реестр иноагентов «Радио Свобода»: в начале месяца стало известно, что общая сумма штрафов радиовещательной организации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/РС) составила 71,5 млн рублей.

Как сообщает региональный директор «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий, в компании не понимают причин этого решения и не согласны с таким обозначением. По словам Сухоцкого, несмотря на то что проекты получают финансирование по гранту Конгресса США, медиа не является агентом какого-то государства, политической силы или бизнес-интересов.

— Никто не может сказать нашим журналистам, что им писать, и никто не может сказать нашим редакторам, какие истории освещать и как. Это основа нашей репутации. Это то, что дает возможность нашей аудитории в РФ и других странах доверять нам, — уточняет Сухоцкий.

Редакция «Медузы» в Риге. Фото: Ints Kalnints / Reuters

Внесение в реестр «иностранных агентов», продолжает региональный директор, привело к дополнительным бюрократическим и техническим сложностям. Согласно положениям закона, компания должна были создать ООО в России, подавать ежеквартальные финансовые отчеты — соответственно, выросли расходы на бухгалтеров и юристов.

Однако компанию это от штрафов не спасло, потому что осенью 2020 года ситуация «резко поменялась» и выполнять все выдвинутые требования журналисты посчитали невозможным. Проблемой стали новые правила маркировки, введенные Роскомнадзором. Согласно измененным положениям, теперь каждая статья СМИ-иностранного агента обязана маркироваться текстом из 24 слов, который должен размещаться под заголовком статьи шрифтом вдвое больше текста статьи. Любой видеоролик должен предваряться 15-секундным дисклеймером в виде надписи в 24 слова по центру экрана. Требования распространяются на сайт, YouTube, Facebook, Instagram (в том числе и сторис). Любой аудиоролик также должен начинаться с дисклеймера длиной в 15 секунд. Любой пост в соцсетях, любой твит, любой комментарий должен начинаться с этого дисклеймера из 24 слов до самого текста поста или комментария. Только в отношении твиттера Роскомнадзор «пошел навстречу» «Радио Свободе» и составил укороченный вариант маркировки из 83 символов.

— Эти новые положения о маркировке не позволят нам выполнять свою работу.

Кроме того, Роскомнадзор в любой момент может изменить эти требования: вместо 15 секунд скажет показывать минуту, или добавить в текст маркировки что-то типа «и вообще не верьте тому, что вам сейчас скажут»,

или обяжет нас в начале видеоролика стоять на голове. Эти требования уже сильно изменились с момента принятия закона в 2017 году, и они могут сильно измениться еще раз. Теперь за отсутствие маркировки нового образца нам выписывают штрафы за каждый сайт или за каждый аккаунт в соцсетях — эти штрафы огромны, — объясняет Сухоцкий.

— Штрафы за отсутствие маркировки для юридических лиц сейчас составляют 500 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, — дополняет его Арапова. — Если они не ставят пометку на всех без исключения текстах, в том числе видео и аудио, то каждое нарушение — это административка, каждое повторное нарушение — вторая административка. После двух привлечений к административной ответственности должностное лицо могут привлечь к уголовной ответственности по статье 330.1 УК. Максимальное наказание — два года лишения свободы.

Кроме того, журналиста, работающего на это СМИ, и любого человека, участвующего в создании контента, при наличии любого иностранного финансирования могут внести в список физических лиц — иностранных агентов, отмечает Арапова.

Как пояснила основательница «Холода» Таисия Бекбулатова, внесение СМИ в реестр иноагентов — это очевидный способ давления на независимое издание. Помимо горы отчетности и унизительности статуса, очевидно, что это отсечет многих рекламодателей «Медузы». С политикой связывает произошедшее и главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко. По его словам, законодательство об «иностранных агентах» — это дубина, которую уже несколько лет государство использует против неугодных организаций, а с недавних пор и СМИ.

— Для наших коллег это может грозить чем угодно — вплоть до многомиллионных штрафов и блокировки в России. Опыт уже признанного «иностранным агентом» канала «Настоящее время» показывает, что включение в реестр делает нормальное функционирование СМИ практически невозможным, — пояснил Дзядко.

Дарья Козлова

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