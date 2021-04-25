 

Украина решила выдворить российского экс-тюремщика. Активисты обвиняют его в создании системы пыток в колонии

25.04.2021, 23:12, Новости дня
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По его словам, дата экстрадиции еще не назначена, защита Волошина будет обжаловать это решение.

“Он уже год как освободился из-под стражи. Я не знаю, почему приняли такое решение. Возможно, из России получили какие-то подтверждающие документы”, – добавил адвокат.

Юрист Алексей Скорбач объяснил журналистам, что это решение еще не означает начало процесса экстрадиции, поскольку будет еще апелляционный суд, где рассмотрят обжалования защиты.

Контекст:Волошин – бывший начальник исправительной колонии №14 в Нижегородской области РФ. В августе 2015 года более 100 заключенных этой колонии обратились к правозащитникам с заявлениями о пытках, вымогательствах и психологическом давлении. Общественная наблюдательная комиссия начала расследование смертей трех осужденных, которые скончались в колонии в 2014 году во время отбывания наказания.
По фактам двух смертей уголовные дела были приостановлены “в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”. По факту третьей смерти уголовное дело не было возбуждено.
После прокурорской проверки в 2015 году Волошину предъявили обвинения в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, а также в незаконной рубке леса. При этом правозащитники заявляют, что именно он создал систему пыток в колонии, сообщала “Медиазона”.
Российская правозащитная организация “Комитет по предотвращению пыток” в августе 2016 года объявила о готовности выплатить вознаграждение на сумму в 300 тыс. руб. (около $4 тыс.) за информацию, которая поможет задержать Волошина.
19 апреля издание “Заборона” опубликовало расследование, из которого следует, что Волошин с 2020 года находится в Украине. Какое-то время экс-тюремщик был в Лукьяновском СИЗО, а потом под домашним арестом, но потом его выпустили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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