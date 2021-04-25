 

На Марсе вертолет NASA установил несколько рекордов

25.04.2021, 23:12, Новости дня
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“Ingenuity Mars продолжает устанавливать рекорды, летая в воскресенье, 25 апреля 2021 года, быстрее и дальше, чем на любых испытаниях, которые он проходил на Земле”, – говорится в сообщении.

По данным NASA, вертолет сначала поднялся на высоту пять метров, как и в ходе двух предыдущих полетов, а затем пролетел рекордные 50 метров с максимальной скоростью в рекордные два метра в секунду.

В ходе передвижения были проверены инструменты аппарата, в частности: видеокамеры и программное обеспечение.

Четвертый полет вертолета команда Ingenuity Mars Helicopter планирует через несколько дней.

Контекст:4 апреля вертолет опустили на поверхность Марса с Perseverance. Аппарат находится в кратере Езеро.
Изначально вертолет должен был совершить первый полет на Марсе 11 апреля, но его дважды переносили. Первый полет, оказавшийся успешным, Ingenuity совершил 19 апреля.
Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле, – разница составляет два порядка. Летать с помощью пропеллера легче на Земле.
Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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