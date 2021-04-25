 

Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу

25.04.2021, 23:08, Новости дня
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Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет важным шагом для установления мира, сообщил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения РФ были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Напомним, в пятницу замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.

Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.

Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.



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