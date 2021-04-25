Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу

Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет важным шагом для установления мира, сообщил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения РФ были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Напомним, в пятницу замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.

Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.

Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.