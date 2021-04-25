 

В Минобороны раскрыли число вакцинированных военнослужащих

25.04.2021, 23:08, Новости дня
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Вакцинацию от коронавируса в Вооруженных силах РФ прошли более 660 тыс. человек, говорится в бюллетене Минобороны.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах РФ направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660694 человека», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В бюллетене отмечается, что на текущий момент в Вооруженные силы РФ поставлено 705965 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после прохождения лечения выздоровели 23 военнослужащих, общая численность выздоровевших в армии РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 32869 человек. Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 114110 человек.

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период на текущие сутки установлено 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Напомним, в августе 2020 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в обязательном порядке получат прививку от коронавируса, первыми вакцинацию пройдут военные, несущие боевую вахту на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).



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