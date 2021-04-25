Россия победила в командном зачете на ЧЕ по спортивной борьбе

Сборная РФ заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Варшаве.

Российский спортсмены на турнире в Польше завоевали 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали, передает РИА «Новости».

В вольной борьбе победителями чемпионата Европы стали: Абасгаджи Магомедов (категория до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг), серебро завоевали Начын Монгуш (до 57 кг), Сергей Козырев (до 125 кг).

Ольга Хорошавцева и Стальвира Оршуш принесли сборной РФ золотые награды в женской борьбе в категориях до 53 и 55 кг соответственно. Вероника Чумикова (до 59 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Наталья Воробьева (до 76 кг) заняли вторые места, Екатерина Полещук (до 50 кг) и Евгения Захарченко (до 72 кг) стали третьими.

В греко-римской борьбе обладателями медалей высшей пробы стали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Жамболат Локьяев (до 63 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). Бронзу завоевали Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг).

Второе место в командном зачете заняла сборная Турции (три золота, четыре серебра и одна бронза). Третьими стали представители Украины – два золота, два серебра и девять бронзовых наград.

Ранее в апреле сборная РФ выиграла командный ЧМ по фигурному катанию в Японии. В марте россияне выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме.