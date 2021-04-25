Эксперты указали на возможную связь США с гибелью президента Чада

Прокаев напомнил, что «русский след» в Африке стал очень удобным инструментом для США — и естественно, гибель Деби в Вашингтоне не могли обойти стороной.

«Нынешним планам Вашингтона в Северной Африке более-менее стабильный Чад только препятствовал, — заявил эксперт в беседе с изданием «ПолитРоссия», — поэтому возникает другой вопрос: а не выгодна ли смерть Деби самим американцам? Особенно – с учетом нынешних региональных амбиций Соединенных Штатов».

Если рассматривать положение Чада во взаимодействии с окружающими странами Африки, поясняет Прокаев, связь с США становится очевидной. Чад граничит с Ливией — где Вашингтон пытается взять под свой контроль послевоенное урегулирование в стране, Нигером, где недавно появилась американская военная база, и Суданом, где Штаты выстраивают отношения с новым правительством. Относительно независимый от США Чад оказался американцам не нужен.

«Гибель чадского лидера позволяет Белому Дому не просто продолжить политику аккуратного и постепенного вытеснения конкурентов из региона, а навязать и оправдать свое присутствие в Ливии и Судане, — подчеркивает Прокаев. — Именно США являются крупнейшим бенефициаром сложившийся ситуации».

Таким образом, попытки Норланда обвинить «коварных русских» в смерти Деби — лишь дымовая завеса, за которой Штаты пытаются спрятать свои планы в Африке.

Ранее глава российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в своем канале Telegram прокомментировал заявления посла США в Ливии Ричарда Норланда. Социолог высмеял обвинения в адрес России, которую американцы пытаются связать с убийством Деби, и отметил, что главный противник президента Чада сейчас находится в Париже.