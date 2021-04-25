Учёные сообщили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3

Американские учёные рассказали об опасности дефицита жирных кислот омега-3. Такой недостаток может спровоцировать преждевременную смерть в результате раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудники Университета Южной Дакоты (Вермиллион) и научного консорциума FORCE изучили данные сорока двух тысяч жителей разных стран мира с различными показателями содержания омега-3 в организме. Было доказано, что дефицит вещества повышает риск ранней смерти на 13 процентов.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в большом количестве в морепродуктах, благотворно влияют на организм человека, замедляют процессы старения. Лидеры по количеству полезных веществ – это палтус, лосось, сёмга, скумбрия и сельдь. Данные сорта рыб содержат максимальное количество омега-3, необходимые для межклеточных процессов и поддержания здоровья в хорошем состоянии.

Российские медики рекомендуют употреблять рыбу дважды в неделю. Это насытит организм ценным источником легкоусвояемого белка, а также другими полезными веществами, а ещё поможет противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям и поддерживать здоровье в норме.

Источник: riafan.ru