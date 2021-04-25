В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения к середине лета

Бретон подчеркнул, что в ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе. Он уверен, что 70% взрослого населения будут вакцинированы к середине июля.

Он также добавил, что во втором квартале ожидается поставка более 400 млн доз вакцин против коронавируса: “Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию”.

Бретон добавил, что производство вакцин в Европе увеличивается каждый месяц вдвое на 53 производственных предприятиях и что к концу года годовая производственная мощность достигнет 3 млрд доз при наличии большего количества производственных линий.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация в ЕС началась 27 декабря прошлого года. По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали уже 126,9 млн прививок от коронавируса.

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