 

В ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения к середине лета

25.04.2021, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бретон подчеркнул, что в ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе. Он уверен, что 70% взрослого населения будут вакцинированы к середине июля.

Он также добавил, что во втором квартале ожидается поставка более 400 млн доз вакцин против коронавируса: “Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию”.

Бретон добавил, что производство вакцин в Европе увеличивается каждый месяц вдвое на 53 производственных предприятиях и что к концу года годовая производственная мощность достигнет 3 млрд доз при наличии большего количества производственных линий.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация в ЕС началась 27 декабря прошлого года. По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали уже 126,9 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Белорусские СМИ показали кадры с валютой на «подкуп протестующих»

20.08 / Экс-разведчик КГБ Швец: Отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации ФСБ по транзиту власти от Путина к его преемникам

09.07 / Зеленский переехал на «дачу Ющенко»

23.12 / Разумков рассказал, есть ли сейчас возможность провести выборы в ОРДЛО

14.08 / Украина назвала Белоруссию «легкой добычей» для России

03.10 / Кто виноват в смерти журналистки Ирины Славиной?

24.01 / Омбудсмен получил почти 200 жалоб после вступления в силу нормы о переходе сферы обслуживания на украинский

29.07 / В Украине сегодня начинаются переговоры с Ираном о сбитом самолете МАУ

12.12 / В Японии зафиксировали рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

24.12 / Пескову задали вопрос о требованиях Байдена к Трампу по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика