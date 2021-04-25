 

В Винницкой области столкнулись две фуры из других регионов, есть погибшие

25.04.2021, 22:18, Новости дня
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“Около 0.30 на автодороге Немиров – Гайсин вблизи села Зарудинцы произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей – Mercedes и DAF. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажир Mercedes с телесными повреждениями госпитализирован”, – говорится в сообщении.

Осмотр места происшествия показал, что на полосу встречного движения выехал водитель DAF, 33-летний житель Одесской области.

Второй погибший – житель Черновицкой области, ему было 45 лет.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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