 

Из 15 млрд грн, необходимых на покупку вакцин, Минздрав Украины получил только 4 млрд грн – Степанов

25.04.2021, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При этом он упомянул министра финансов Украины Сергея Марченко, с которым у него возник заочный конфликт.

“Министр финансов считает в средствах, а я вынужден считать в жизнях. И мне нужно, чтобы статистика от COVID, и в графе “летальные случаи” было ноль. Это моя основная цель. И как гражданин, как министр, если мне нужны средства, безразлично откуда их будут забирать, потому что это жизни людей и здоровье. Мы говорили о 15,1 млрд грн, и мы настаиваем на том, что именно такая сумма должна быть выделена на вакцины. В результате получили около 4 млрд грн”, – сказал Степанов.

Он отметил, что Минздраву удалось дополнительно перераспределить 6 млрд грн “с требованием вернуть эти средства в течение трех месяцев”.

“И министр финансов будет делать. Но нужны еще деньги на вакцины в 2022 году, так как срок [годности] вакцин закончится”, – объяснил Степанов.

Контекст:Марченко в интервью LB.ua, опубликованном 19 апреля, заявил, что Степанов “ведет себя как персонаж из “12 стульев” – утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед”. По его словам, Степанов просит максимальные бюджеты на борьбу с COVID-19, не предлагая конкретного плана решения проблемы.
Степанов в эфире телеканала “Украина 24” заявил, отвечая Марченко, что считает себя более сдержанным и профессиональным человеком, и предположил, что Марченко делал заявление “ради хайпа”.
С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля.
В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / 4 февраля боевики на Донбассе открывали огонь четыре раза, ранен украинский военный – штаб ООС

03.03 / ГБР обещает в ближайшее время дать результаты по уголовным производствам против судей КСУ

02.01 / Власти КНР одобрили вакцину Sinopharm и пообещали китайцам бесплатные прививки

11.08 / Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

13.09 / Компания из США поставляла в Беларусь блокирующее интернет оборудование – Bloomberg

03.01 / Названы самые популярные в 2020 году посты в Instagram

25.03 / Прокуратура решила проверить флешмоб с детьми в Татарстане

20.02 / США пообещали бороться с поставками оружия в Иран

27.10 / Европа захотела сотрудничать с Россией вне зависимости от санкций

30.03 / Политика: РФ усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика