Из 15 млрд грн, необходимых на покупку вакцин, Минздрав Украины получил только 4 млрд грн – Степанов

При этом он упомянул министра финансов Украины Сергея Марченко, с которым у него возник заочный конфликт.

“Министр финансов считает в средствах, а я вынужден считать в жизнях. И мне нужно, чтобы статистика от COVID, и в графе “летальные случаи” было ноль. Это моя основная цель. И как гражданин, как министр, если мне нужны средства, безразлично откуда их будут забирать, потому что это жизни людей и здоровье. Мы говорили о 15,1 млрд грн, и мы настаиваем на том, что именно такая сумма должна быть выделена на вакцины. В результате получили около 4 млрд грн”, – сказал Степанов.

Он отметил, что Минздраву удалось дополнительно перераспределить 6 млрд грн “с требованием вернуть эти средства в течение трех месяцев”.

“И министр финансов будет делать. Но нужны еще деньги на вакцины в 2022 году, так как срок [годности] вакцин закончится”, – объяснил Степанов.

Контекст:Марченко в интервью LB.ua, опубликованном 19 апреля, заявил, что Степанов “ведет себя как персонаж из “12 стульев” – утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед”. По его словам, Степанов просит максимальные бюджеты на борьбу с COVID-19, не предлагая конкретного плана решения проблемы.

Степанов в эфире телеканала “Украина 24” заявил, отвечая Марченко, что считает себя более сдержанным и профессиональным человеком, и предположил, что Марченко делал заявление “ради хайпа”.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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