ТКГ может принять документ о реагировании на нарушения “тишины” на Донбассе 28 апреля – Кравчук

“Мы неоднократно – мы это украинская сторона – предлагали совершенствовать координационный механизм наблюдения за тем, кто нарушает “тишину”, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что тот механизм, который [сейчас] работает, он несовершенен, и его требуется улучшать”, – рассказал Кравчук.

Глав украинской делегации отметил, что он передал спецпредставителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау соответствующий документ, который содержит семь пунктов дополнений к тому механизму реагирования, который действует с июля 2020 года.

“Его сначала как будто и не заметили, но на последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО, предложения России были взяты к обсуждению. Как мне известно украинский документ принят за основу”, – добавил Кравчук.

По его словам, сейчас над ним работают в рамках рабочей подгруппы.

“Его суть в том, чтобы усилить контроль и видеть [нарушения], в том числе с помощью ОБСЕ, и не только. Второе – санкции или наказание тех, кто нарушит. Третье – как только есть нарушения или есть погибшие, любая сторона – Украина, ОРДЛО, Россия – может требовать мгновенно рабочую группу, обсудить и принимать меры”, – отметил Кравчук.

Этот документ, по его словам, будет обсуждаться еще раз 27 апреля рабочей подгруппой уже с предложениями всех формулировок, а 28-го числа его могут принять и обсудить уже на заседании ТКГ.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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