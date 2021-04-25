 

Мясников назвал способ уберечь себя от «тихого убийцы»

25.04.2021, 22:14, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал способы борьбы с остеопорозом, который часто называют «тихим убийцей».

По его словам, от этого заболевания в мире страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет. Из самых опасных последствий заболевания врач назвал переломы костей. По словам эксперта, для профилактики остеопороза постменопаузальным женщинам необходимо принимать кальций: один грамм в день до менопаузы и полтора – после. Об это информирует РИА «Новости».

«Причем одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок», – сказал Мясников.

Среди рисков возникновения заболевания эксперт выделил низкую массу тела или низкий индекс массы тела, низкую физическую активность, а также частые падения и вредные привычки. Также, по словам Мясникова, хроническое курение снижает костную массу в среднем на десять процентов, что приводит к разрушению костей.

Что касается подростков, им врач посоветовал не забывать о физических нагрузках, а также напомнил, что употребление сладких газированных напитков и переедание препятствуют набору костной массы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал переболевшим коронавирусом употреблять в пищу морскую рыбу, богатую омега-3.



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