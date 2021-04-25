Глава УЕФА пообещал неизбежные санкции против клубов Суперлиги

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что все 12 клубов Суперлиги будут обязательно наказаны за учреждение нового турнира, сообщили британские СМИ.

Самые суровые наказания последуют для «Реала», « Барселоны» и «Ювентуса», которых Чеферин сравнил со сторонниками теории о плоской Земле, потому что они «все еще думают, что Суперлига существует», пишет Daily Mail.

По мнению главы УЕФА, более снисходительно стоит отнестись к «большой шестерке» клубов из Англии – «Челси», «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», поскольку они первые решили выйти из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить о решении позднее. В среду Суперлига официально объявила о приостановке проекта.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.