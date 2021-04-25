 

Глава УЕФА пообещал неизбежные санкции против клубов Суперлиги

25.04.2021, 22:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что все 12 клубов Суперлиги будут обязательно наказаны за учреждение нового турнира, сообщили британские СМИ.

Самые суровые наказания последуют для «Реала», « Барселоны» и «Ювентуса», которых Чеферин сравнил со сторонниками теории о плоской Земле, потому что они «все еще думают, что Суперлига существует», пишет Daily Mail.

По мнению главы УЕФА, более снисходительно стоит отнестись к «большой шестерке» клубов из Англии – «Челси», «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», поскольку они первые решили выйти из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов – основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить о решении позднее. В среду Суперлига официально объявила о приостановке проекта.

ФИФА осудила создание Суперлиги, назвав соревнование «сепаратистской лигой». Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить участников Суперлиги от турниров ассоциации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал протест УЕФА против создания Суперлиги. В понедельник стало известно о решении УЕФА исключить трех полуфиналистов Лиги чемпионов из текущего розыгрыша турнира за их участие в проекте Суперлиги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Sky News – рэпер Канье Уэст заявил о президентских амбициях и заручился поддержкой Илона Маска

02.07 / ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit

05.03 / “Десятый невозвратный миллион”. Ургант высмеял желание Кеосаяна снять ремейк фильма “Белорусский вокзал”

28.10 / Euronews – власти Франции пытаются исправить тяжёлую ситуацию на фоне второй волны

02.10 / Рубль снизился к доллару

25.04 / “Непонятен один нюанс”. Бывший главный санврач Украины оценил ситуацию с COVID-19 на майские праздники

07.02 / Шведские ученые назвали жаркий климат опасным для жизни

21.02 / Ученые рассказали о «поведении» черной дыры в центре Млечного Пути

08.08 / Пожар охватил 10 частных домов в Самаре

21.11 / Twitter передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика