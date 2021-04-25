 

Глава МИД Германии предостерег от конфронтации с Россией

25.04.2021, 22:14, Новости дня
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Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к РФ и стремится к диалогу и добрососедству с ней, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

«Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Глава МИД признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – продолжал министр.

Оценивая заявления президента США Джо Байдена, ответившего утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей, Маас заявил: «Я до сих пор такого не говорил и не собираюсь это делать».

Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.



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