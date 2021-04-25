Эксперты назвали ТОП-10 самых известных гробниц в мире

Многие необычные усыпальницы, в которых покоятся исторические личности, стали популярными туристическими местами. Эксперты назвали ТОП-10 самых известных гробниц в мире.

На последнем месте расположился небольшой мавзолей, расположенный в Баку. Его назвали в честь похороненного там мыслителя Сейида Яхья Бакуви. Он находится в центре комплекса Дворец ширваншахов, и возведен примерно в 1457 году. Девятое место занимает Гробница Джахангира, который был четвертым падишахом Империи Великих Моголов. Располагается усыпальница с инкрустацией из желто-белого мрамора в Пакистане, а построили ее в период с 1627 по 1637 года.

В Узбекистане есть памятник архитектуры под названием Шахи Зинда. Это комплекс, который состоит из 11 мавзолеев, где покоятся представители самаркандской знати. Седьмое место рейтинга экспертов досталось мавзолею Кира. Каменное сооружение находится в Иране. Согласно легенде, там покоится персидский царь, который правил в 559–530 годах до н. э. Однако документальных доказательств того, что это действительно гробница Кира II, пока нет. Шестая позиция у Храма Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме. Предполагается, что это то место, где распяли и погребли Иисуса Христа, после чего он воскрес. Это место паломничества верующих христиан всего мира.

Открывает пятерку лидеров Мавзолей Адриана, который еще называют Замком Святого Ангела. Изначально мавзолей построили для римского императора и его родственников, но позже стали там хоронить и других правителей. На данный момент это самый посещаемый в Италии музей. На четвертом месте Мавзолей Ленина в Москве. Его возвели по проекту Алексея Щусева, а с 1924 года там покоится тело Владимира Ленина. Третье место в ТОП-10 досталось пирамиде Хеопса, которая стала гробницей фараона IV. Это строение располагается на берегу Нила в городе Гиза. Данное сооружение одно из «Семи чудес света», которое сохранилось до наших времен.

Второе место рейтинга занимает Терракотовая армия. Это захоронение, которое обнаружили весной 1974 в Китае. На его территории более 8 тысяч полноразмерных статуй воинов и лошадей из обожженной глины, которые защищают императора в загробной жизни. Лидером рейтинга является мавзолей Тадж-Махал, расположенный в Индии. Его возвели в память о любимой супруге императора, скончавшейся во время родов четырнадцатого наследника. Для его постройки привлекли более 20 тысяч мастеров. По предварительным оценкам, стоимость строительства Тадж-Махала примерно 32 миллиона рупий.

Источник: decem.info