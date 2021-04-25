Мнение: Больше трех не собираться

Новости свободы собраний в США:

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект, направленный на сокращение числа желающих выходить на акции протеста. Документ, в частности, предоставляет гражданский иммунитет тем, кто причинит вред здоровью и даже убьёт кого-либо из протестующих.

Согласно законопроекту, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт. Вне закона объявлены любые собрания с применением насилия и помехи бизнесу, если их можно расценить как попытки кражи со взломом в пределах 150 метров от мест проведения акций протеста.

Добропорядочные граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу бунтарей, а предприниматели получат право стрелять по протестующим при малейших подозрениях на мародёрство.

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Кроме того:

1. Запрещено выпускать из тюрьмы людей участвовавших в протестах до момента их первой явки в суд. Срок заключения может составлять до нескольких недель, при этом им может быть отказано в освобождении под залог.

2. Увеличены штрафы за нападения на сотрудников правоохранительных органов. Ужесточены наказания за участие в демонстрациях с применением насилия. Новые сроки наказания начинаются "от шести месяцев". Собрания более трех человек кричащее на политического оппонента будет трактоваться как "запугивание" и иметь юридические последствия.

3. Позволяет наказывать местные власти, которые препятствуют подавлению беспорядков или способствуют им путем отказа от противодействия протестам.

4. Дает возможность правоохранительным органам подавать апелляцию в случае сокращения финансирования, а местные власти заставляет мотивировать сокращение расходов на полицию.

5. За осквернение мемориалов, памятников, памятных досок, государственных флагов и других объектов исторического значения будет грозить до 10 лет тюрьмы. Это касается в том числе памятников и флагов связанных с Конфедерацией. Подобные преступления будут квалифицироваться как тяжкие преступления 2-й степени тяжести.

Несколько правозащитных организаций уже подали в суд на власти Флориды, утверждая, что тиранические законы направленные против протестов ущемляют гарантированные права на свободу слова и собраний. Власти штата заявляют, что не откажутся от закона, так как он защищает бизнес, правоохранительные органы и обычных граждан от тех, кто вызывает насилие. Активисты Black Lives Matter расценивают такое поведение властей Флориды как проявление расистской реакции на активность движения BLM, пообещав продолжить борьбу против системного американского расизма. Кроме того, в BLM обвиняют губернатора Флориды, что он цинично и демонстративно рассмотрел билль против протестов в день вынесения приговора Дереку Шовину, убившего Джорджа Флойда, при этом сам билль был подан на рассмотрение 6 января – в день штурма Капитолия.

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