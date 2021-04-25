В Ростов-на-Дону вывезли уже более полусотни арестованных крымских татар – адвокат

“Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже более, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных [из Крыма] в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда. Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, которые находятся под арестом”, – сказал Курбединов.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/452720892497593/

Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

22 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что Россия преследует по политическим мотивам 133 граждан Украины, 78 из них – крымских татары.

—