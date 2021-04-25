В церквах Киева не соблюдаются никакие противоэпидемические правила – Госпродпотребслужба

“Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений”, – сказал он.

Рубан пообещал, что в связи с этим в пасхальные дни в Киеве будут проводиться “дополнительные меры, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов”.

“Предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности – это 170 грн и 220 грн. Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организовывает мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие меры”, – заявил представитель Госпродпотребслужбы.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. На 25 апреля Киев находится в “красной” зоне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что модель адаптивного карантина не будет меняться на время майских праздников. По словам главы правительства, вопрос соблюдения карантинных ограничений обсуждался с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

По состоянию на 25 апреля в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых 7930 – за последние сутки. Скончалось 42,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,6 млн человек.

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