 

В ПЦУ рассказали, получит ли Украина в этом году Благодатный огонь

25.04.2021, 21:24, Новости дня
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“Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу через несколько часов”, – сказал предстоятель ПЦУ.

Епифаний отметил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине.

Контекст:Пасху в 2021 году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая.
В Украине не будут вводить дополнительные ограничения на Пасху, но граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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