США отправили в Европу самолет-разведчик из-за действий России

Самолет U-2 ВВС США вылетел с авиабазы Фэрворд в Великобритании для разведывательной миссии в Европе в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе, сообщают британские СМИ.

Соединенные Штаты решили отправить самолет-разведчик на континент после того, как РФ начала возвращать войска с масштабных учений в пункты постоянной дислокации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Daily Mail.

Авторы публикации отмечают, что присутствие американского самолета – это «предупреждение Москве».

На этой неделе палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.