Россия возобновила авиасообщение с Эстонией

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Эстонию после более чем годового перерыва, сообщила пресс-служба аэропорта Таллина.

Первый самолет сообщением Москва – Таллин – Москва прилетел в Эстонию вечером 25 апреля, на первом этапе рейс будет обслуживаться один раз в неделю по воскресеньям, передает РИА «Новости».

В Эстонии продолжит действовать ряд строгих ограничений въезда из России. В качестве исключения въезд в репсублику разрешается дипломатам и их семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, лицам, чьи прямые родственники по восходящей или нисходящей линии либо супруг(а) являются гражданами Эстонии или лицами, имеющими вид на жительство или право на проживание в Эстонии, уточняется в сообщении.

Также въезд в страну разрешен лицам, получившим в порядке исключения специальное разрешение департамента полиции и погранохраны. Всем планирующим отправиться в Эстонию будет необходимо заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья республики, по прибытии в страну нужно будет соблюдать десятидневный карантин, который можно сократить, сдав два теста на коронавирус.

В марте авиасообщение с Россией возобновила Латвия.