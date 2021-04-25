Обвиняемые в попытке госпереворота в Белоруссии признали вину
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Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии признали вину в попытке покушения на президента страны Александра Лукашенко, кадры с признаниями показал телеканал ОНТ.
Признательные показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.
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