Диетолог Гинзбург опроверг миф о вреде холестерина в яйцах

Диетолог Михаил Гинзбург развеял популярный миф о яйцах. Якобы в них содержится множество холестерина, который вреден для организма. На самом деле данный продукт можно есть без опаски.

В яйцах содержится множество питательных вещей. Речь идет не только о белке, но и о лецитине, фосфолипидах и витаминах А,В,D. За последнее время медики пересмотрели распространенное мнение о холестерине. Отмечается, что он скорее является хорошим компонентом пищи, поэтому организм использует его для синтеза желчных кислот и ряда гормонов.

Яйца допустимо есть пять раз в неделю. Самой полезной категорией данных продуктов считается С2. Их несут молодые куры, но подтверждений данной теории пока нет. Такое частое поедание яиц не приведет к развитию атеросклероза.

Источник: tvzvezda.ru