 

Берберати возвращается к мирной жизни после изгнания боевиков армией ЦАР

25.04.2021, 21:12, Разное
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Жители Берберати рассказали о жизни города после победы над боевиками “Коалиции патриотов за перемены”.
Берберати благодарит вооруженные силы ЦАР и их союзников за освобождение города, который после разгрома боевиков постепенно возвращается к прежней жизни.

По словам мирных жителей, боевики не смогли полноценно захватить город, но совершали регулярные атаки. Присутствие военнослужащих и непрерывное патрулирование позволили решить эту проблему.

“Армия и ее союзники вселяют в нас надежду. Мы можем свободно передвигаться”, – заявил торговец.

В Берберати, как и в других освобожденных городах страны, восстанавливается коммерческая, образовательная и культурная деятельность. Магазины, школы и развлекательные заведения не боятся открывать свои двери для горожан.

Местное население оказывает доверие силовикам, которые обеспечивают их защиту. Победить радикалов удалось благодаря усилиям правительственной армии и российскими инструкторам, которых в СМИ называют “ЧВК Вагнера”.

Люди вновь могут вернуться к своим повседневным делам, не опасаясь разбоев и грабежей.



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