Берберати возвращается к мирной жизни после изгнания боевиков армией ЦАР

Жители Берберати рассказали о жизни города после победы над боевиками “Коалиции патриотов за перемены”.

Берберати благодарит вооруженные силы ЦАР и их союзников за освобождение города, который после разгрома боевиков постепенно возвращается к прежней жизни.

По словам мирных жителей, боевики не смогли полноценно захватить город, но совершали регулярные атаки. Присутствие военнослужащих и непрерывное патрулирование позволили решить эту проблему.

“Армия и ее союзники вселяют в нас надежду. Мы можем свободно передвигаться”, – заявил торговец.

В Берберати, как и в других освобожденных городах страны, восстанавливается коммерческая, образовательная и культурная деятельность. Магазины, школы и развлекательные заведения не боятся открывать свои двери для горожан.

Местное население оказывает доверие силовикам, которые обеспечивают их защиту. Победить радикалов удалось благодаря усилиям правительственной армии и российскими инструкторам, которых в СМИ называют “ЧВК Вагнера”.

Люди вновь могут вернуться к своим повседневным делам, не опасаясь разбоев и грабежей.